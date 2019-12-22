تراند اليوم : دينا الشربيني تروج لحفلة عمرو دياب من داخل صالة الجيم

يبدو أن خطة دينا الشربيني الدرامية لم تتضح حتى الآن؛ فبعد أن انتشر أخيراً خبر انسحابها من المشروع الدرامي الرمضاني “زي الشمس 2″، حُكي أيضاً عن مشاركتها في بطولة عمل درامي جديد بعنوان “لعبة النسيان” الذي من المقرّر أيضاً أن تشارك به في الخريطة الرمضانية لعام 2020.

ولكن بعد انشغالها بتصوير عملها السينمائي الجديد “يوم 13″، هل ستقرّر الغياب عن جمهورها في الموسم المقبل؟ من خلال نواعم نكشف عن حقيقة غياب دينا الشربيني عن المنافسة الرمضانية وكيف دعمت الهضبة عمرو دياب في الميدل بيست؟

أكد السيناريست تامر حبيب كاتب مسلسل “لعبة النسيان” والمأخوذ عن فورمات عمل درامي إيطالي أنه بالفعل بدأ بكتابة الحلقات الأولى من العمل الذي وافقت على بطولته دينا الشربيني بعد قرار إلغاء مشروع “زي الشمس 2″، فهي لم تعتذر عنه بل أُلغي العمل من قِبل الجهة المنتجة.

وقد علمت نواعم أن السبب الرئيس لإلغاء الجزء الثاني من “زي الشمس” هو عدم تحمّس أبطاله لتقديم جزء جديد بعد نجاح الجزء الأول نجاحاً واسعاً، خوفاً من عدم تحقيقه نفس الجماهيرية.

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وينتظر فريق عمل المسلسل إنهاء دينا الشربيني تصوير عملها السينمائي الجديد “يوم 13” أمام نسرين أمين وأحمد داوود ليكون أول عمل سينمائي بتقنية الـ3D وينتمي لنوعية أعمال الرعب، لتخوض به دينا أولى بطولاتها المطلقة في السينما، وتبدأ بعدها بتصوير مشاهدها مباشرة في نهاية الشهر المقبل.

ويتفق حالياً منتج العمل مع باقي فريق المسلسل، حيث رُشّح للإخراج سامح عبد العزيز الذي تعاون مع دينا في مسلسلها الرمضاني الأخير “زي الشمس”.

ودعت دينا الشربيني، بمشاركة عمرو يوسف في فيديو قصير أثناء وجودهما في إحدى صالات الجيم الشهيرة، جمهورهما لحضور حفل الهضبة عمرو دياب ضمن حفلات الميدل بيست في الرياض الليلة.