تراند اليوم : أصالة وأنغام في حفل غنائي ضخم غداً في السعودية

يشهد يوم 23 ديسمبر حفلاً غنائياً ضخماً بالمملكة العربية السعودية يجمع كلّاً من أصالة نصري وأنغام وأسماء لمنور وداليا مبارك وأميمة طالب.

فهل سيشهد الحفل صلحاً بين النجمتين أصالة وأنغام بعد خلافهما الشهير خلال الأشهر الماضية؟

وأيام قليلة تفصل عن الحفل المرتقب ضمن موسم الدرعية في المملكة العربية السعودية الذي سيجمع أنغام وأصالة على خشبة مسرح أبو بكر سالم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

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ويردد البعض أن هناك بعض المحاولات من المقرّبين من الطرفين لعقد جلسة صلح قبل الحفل لإنهاء الخلاف بينهما، فيما يقول البعض الآخر إن الخوف يأتي من قبل أصالة وردة فعلها على الأمر، خاصة أنها أعلنت أكثر من مرة للمقرّبين منها عدم رغبتها في الصلح نهائياً، حتى بعد توتر العلاقة بينها وبين زوجها طارق العريان.

وكانت أنغام قد نشرت البوستر الدعائي للحفل المنتظر في موسم الدريعة عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وظهرت إلى جوار أصالة وبقية نجمات الحفل على بوستر واحد.

ابنة اصالة تنتظر موافقتها

على صعيد آخر، أعلنت شام ابنة أصالة الكبرى عن رغبتها في دخول مجال التمثيل، فإن عُرض عليها دور مناسب ستنتظر موافقة والدتها وتُقبل على دخول هذا المجال.

والمعروف أن ابن أصالة “خالد الذهبي” سبق أن شارك في الأعمال السينمائية كمشاركته في بطولة فيلم “ولاد رزق” لأحمد عز مع زوج أصالة المخرج طارق العريان.