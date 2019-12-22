تراند اليوم : فيديو نادر – وصلة رقص ساخنة لـ يسرا في زفاف بنت فيفي عبده

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو نادر من حفل زفاف إبنة الفنانة المصرية ​فيفي عبده​، والذي حضره عدد كبير من النجوم الفن.

وظهرت ​الممثلة المصرية يسرا​، وهي ترقص على أنغام أغنية للفنان المصري ​عمرو دياب​، كما رقصت على أغنية للفنان المصري سمير صبري.

يُذكر أن عبده تعيش نشاطاً فنياً ملحوظاً، وتحرص على أن لا تغيب عنها الأضواء، وبالفعل بدأت في قراءة سيناريو عمل درامي جديد، تعود من خلاله للتمثيل، ولكنها قررت، بحسب مصادر موقع “الفن”، عدم تقديم عمل درامي بعد تجربتها في مسلسل “كيد النسا” وأعمالها الأخيرة، والعودة للأعمال الإجتماعية التي إشتهرت بتقديمها لسنوات.