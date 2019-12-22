محمد رمضان يرد على انتقادات جلال الشرقاوي : ” هو حر “

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 12:52 مساءً - بعد الهجوم والانتقادات التي شنها الفنان والمخرج ” جلال الشرقاوي ” على الفنان ” محمد رمضان ” والذي اتهمه فيها بإنه قدوة سيئة للشباب ويسئ إلى المجتمع المصري لأن الأعمال التي يقدمها تعد من الإرهاب لما تحتويه من عنف ودم ووصفه ب ” الممثل العادي ” .

خرج محمد رمضان للرد على تلك الانتقادات خلال حوار له مع برنامج ” ET بالعربي ” مؤكدا على إنه يكن الاحترام للفنان جلال الشرقاوي وأن كل شخص له حرية التعبير عن رأيه فقال : ” والله يعني كتر خيره .. دي رؤية ورأي إحنا دولة ديموقراطية كل واحد يقول رأيه براحته ” .

وتابع : ” دكتور جلال الشرقاوي هو حر وأنا بكن له كل الاحترام والتقدير نظرا لتاريخه ولعطائه الكبير في تاريخ الفن ” .