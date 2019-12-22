خاص- لايف ستايلز ستوديوز وحصاد عام 2019: سنة حافلة بالأعمال الناجحة

قريباً نودّع عام 2019، هذه السنة التي شهدت على اطلاق مئات الأعمال الفنية على الساحة العربية منها أعمال جيدة وراقية حققت نجاحاً لافتاً ومنها أعمال ذهبت أدراج الرياح لأنها لم تكن على المستوى المطلوب.

شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الاعمال فهد الزاهد، كان لها حضورها القوي منذ بداية هذا العام وشهدت على إصدار عشرات الأعمال المصورة تخطت المستوى المطلوب لناحية المضمون والرقي والانتشار والنجاح ودعم لمواهب شبابية متمكنة.

أسماء كثيرة وكبيرة كان لها الحظ في التعامل مع “لايف ستايلز ستوديوز” حيث كانت مروحة النجوم واسعة ومن مختلف الدول العربية من لبنان، الجزائر، تونس، مصر، المغرب وغيرها.

نعرض عليكم حصاد السنة لـ لايف ستايلز ستوديوز:

-مروى عيسى “سعادتك”، اخراج عادل سرحان، حقق الكليب أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

-راكيل “فشر فشر” اخراج عادل سرحان، حقق الكليب اكثر من 760 الف مشاهدة.

-محمد سرور “كل شيء مسموح” اخراج فادي حداد، حقق الكليب أكثر من 1.4 مليون مشاهدة.

-كنزة مرسلي “la casa del amor” اخراج عادل سرحان، حقق الكليب أكثر من 4.8 ملايين مشاهدة.

-روان عليان “انا عندي حبيب” اخراج فادي حداد، حقق الكليب أكثر من 2.5 ملايين مشاهدة.

-فيفيان مراد “النسخة الأصلية” اخراج فادي حداد، حقق الكليب أكثر من 1.8 مليون مشاهدة.

-مروة ناجي “حبيت من قلبي” اخراج فادي حداد، حقق الكليب أكثر من 4.6 ملايين مشاهدة.

-عمر كرم “صارحني” اخراج هيفاء الفقيه، حقق الكليب اكثر من 950 ألف مشاهدة.

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-كاميليا ورد “يا زعل” اخراج شهاب شهاب، حقق الكليب اكثر من 4.7 ملايين مشاهدة.

-رنا سماحة “أميرة الحب” اخراج عادل سرحان، حقق الكليب أكثر من 1.7 مليون مشاهدة.

-هايدي موسى “انا اتعودت” اخراج هيفاء الفقيه، حقق الكليب أكثر من 1.9 مليون مشاهدة.

-الوليد الحلاني “عم يسألوا” اخراج عادل سرحان، حقق الكليب اكثر من 375 الف مشاهدة.

-باسكال مشعلاني “اتعذبت كفايا” اخراج زياد خوري، حقق الكليب أكثر من 1.2 مليون مشاهدة.

-سارة الحاج “لا” – اخراج هيفاء الفقيه، حقق الكليب أكثر من 388 الف مشاهدة.

-كنزة مرسلي “قتال” – اخراج زياد خوري حقق الكليب أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

-وفاء كامل “فرنسا” – اخراج زياد خوري، حقق الكليب أكثر من 600 الف مشاهدة.

-ميرفا قاضي وشادي فرح “danse avec moi”اخراج هيفاء الفقيه، حقق الكليب أكثر من 300 الف مشاهدة.

اذاً، حصدت شركة الانتاج الرائدة في أعمال الكليبات، “لايف ستايلز ستوديوز”، ملايين المشاهدات خلال هذا العام، هذا بالاضافة الى الملايين من الاستماع للأغنيات التي طرحت بطريقة منفردة في البداية.

نجاح الشركة لم يقتصر على ملايين المشاهدات، بل وصل الى القناة الرسمية للشركة عبر موقع يوتيوب حيث تخطى عدد مُتابعيها على القناة الرسمية النصف مليون مشترك. وكانت الشركة قد شكرت متابعيها على ثقتهم ومحبتهم ودعمهم واعدة اياهم بأن القادم سيكون دون ادنى شك أجمل.

تحرص الشركة منذ تأسيسها على ضمّ ودعم اصوات شبابية واعدة وذلك لأجل الارتقاء بالفن العربي ومن اجل تقديم اعمال راقية وجميلة وعصرية تليق بالجمهور، بالاضافة الى الصورة الهادفة والمختلفة لاشباع العين الباحثة عن الكمال والجمال بأعمال مصورة ذات مستوى عالٍ ومميز.

