عبير منير: عمرو دياب فاجأنا بهديته.. وما المانع في زواج ابنتي ملك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية عبير منير عن موقفها حال معرفتها برغبة ابنتها الفنانة الشابة ملك قورة، في الإقدام على خطوة الزواج، مشيرة إلى أنها سترحب جدا ولكن وفق شروط محددة.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع موقع "فوشيا": "لن أطلب منها التأجيل أو الإسراع في تنفيذ خطوة الزواج، كل ما سأهتم به أن يكون هذا الشخص إنسان طيب وابن حلال وأن يحبها ويصونها، في هذه الحالة لما لا؟".

وكانت ملك قورة صرحت في وقت سابق لـ"فوشيا"، أنها تفكر في الزواج، موضحة أن التمثيل بالنسبة إليها هواية فقط.

وأكدت ملكة أنها لا تمانع في الزواج فقالت: "نفسي ألبس فستان وشايفة أختي بقت متجوزة وبتدخل المطبخ والدنيا ماشية كويس وأنا بحب أدخل المطبخ بس على خفيف".

وعن زواج ابنتها الكبرى مريم، وكيف ترى نفسها كـ"حماة"، أجابت عبير منير: "أنا حماة طيبة للغاية لا أتدخل في أي شيء وأترك كل إنسان يعيش حياته كما يحب".

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وعن حفل زفاف ابنتها الذي أثار ضجة بسبب مشاركة المطرب المصري عمرو دياب في إحيائه، قالت: "كانت ليلة رائعة وعمرو قدم أغنية قدام مرايتها لأول مرة في الحفل، قال إنه يجهزها للعروس خصيصا".

وتابعت: "الهضبة فنان رائع كما أحب دينا الشربيني للغاية وهي قريبة إلى قلبي، وأشكره على إحيائه حفل زفاف ابنتي وغنائه هذه الأغنية من أجلها".

وكانت الفنانة عبير منير شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسلي "حدوتة مرة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، و"حكايتي" مع الفنانة الشابة ياسمين صبري، وقد حقق العملان نسبة مشاهدة مرتفعة.

وسبق أن أشادت عبير منير بالفنانة ياسمين صبري، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تكتب اسمها وسط نجوم دراما رمضان، وسوف يكون لها مسلسل كل عام في الشهر الفضيل؛ لما تمتلكه من موهبة وحضور وجمال حسب وصفها.

كما أعربت عبير خلال لقاء سابق لها مع "فوشيا" عن سعادتها بردود فعل الجمهور عن دوريها في مسلسلي "حدوته مرة" و"حكايتي"، لافتة إلى أنها كانت تتوقع النجاح الذي حققاه في رمضان.