شائعات زواج النجوم السري في 2019.. كيف ردوا؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعرض العديد من نجوم الفن والمشاهير على مدار 2019 لشائعات الزواج السري، أحدثت جدلا واسعا وكانت حديث الجمهور ووسائل الإعلام لأيام بل لأسابيع أيضا؛ ما جعل الفنانين يضطرون للخروج عن صمتهم، فوضعوا حدا لتلك الشائعات وتكذيبها كل على طريقته الخاصة.

وكان من أبرز شائعات الزواج السري التي طالت النجوم، الفنان وائل كفوري والإعلامية جسيكا عازر، لكن الأخيرة نفت الأمر جملة وتفصيلا، وأكدت بأن ما يجمعها بكفوري هو صداقة تمتد لأكثر من 13 سنة.

وجاء الحديث عن زواج الثنائي بشكل سري بعد انفصال وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة، ثم حضور جسيكا عازر حفل عيد ميلاد أقامه كفوري بمشاركة مجموعة من النجوم فبدأت التكهنات تنتشر بين الجمهور بوجود علاقة عاطفية بين الثنائي.

أما في الثلث الأول من عام 2019؛ فقد راجت أكثر من مرة قصة زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها سابقا محمد وزيري، في ظل ما كان يتم تداوله عن صور تتعلق بهما، فظهر على بعضها الرومانسية والانسجام الكبير بينهما، إضافة إلى تعليقات وزيري عبر حساباته على مواقع التواصل والمتعلقة بهيفاء وهبي.

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ولكن وهبي خرجت عن صمتها ووضعت حدا لكل هذه الأقاويل والشائعات التي انتشرت، بتغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، ومنذ هذه التغريدة توقف الجمهور ووسائل الإعلام عن تداول أي شيء يتعلق بهذا الأمر، خاصة وأن وهبي ووزيري انفصلا مهنيا عن بعضهما.

ولعل شائعة زواج النجمين المصريين حلا شيحة ومحمد رمضان كانت كالنار التي انتشرت في الهشيم، فالتقطها الجمهور ووسائل الإعلام بقوة، وكانت حديث الساعة، لكن الاثنين خرجا في أكثر من مناسبة إعلامية، وأنهيا الجدل بنفي قاطع، بل إن حلا اعتبرت الأمر بالمضحك جدا.

وظهر الثنائي معا في مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2019، وشاركا معا أيضا في مهرجان "بياف" ببيروت، حيث تم تكريمهما عن دورهما في المسلسل نفسه.

أما آخر شائعات الزواج التي طالت النجوم في 2019، كانت في الأيام الأولى من شهر ديسمبر الجاري، عندما تداول الجمهور ووسائل الإعلام خبر زواج الفنانة التونسية درة من الفنان نور الشريف قبل رحيله، لكن الفنانة نفت الأمر تماما وطالبت الجميع بالتوقف عن تداول هذه الشائعة.