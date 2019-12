بدء العد العكسي لحفل توزيع جوائز "الأوسكار" والكشف عن المرشحين

حُدّدت القائمة النهائيّة لجوائز "الأوسكار" التي كشفت عن المتنافسين الباقين الموزعين على تسع فئات، بما في ذلك أفضل أغنية وغيرها.ووفقاً لموقع "دايلي ستار" البريطاني، سيحتفل كلّ من إلتون جون، وبيونسيه، وفاريل ويليامز لإدراجهم في القائمة النهائيّة عن فئة "الأغاني الأصليّة".

وقد اختير إلتون جون عن فئة الأغاني مرتيّن: الأولى عن أغنية "Never Too Late" من فيلم "The Lion King"، والثانية عن أغنية "I’m Gonna Love Me Again" من فيلم "Rocketman".ومن جهة أخرى، رشّح فاريل ويليامز عن أغنية "Letter to My Godfather"، من فيلم "The Black Godfather".

وعلى الرغم من عدم إدراج تايلور سويفت في فئة الأغاني، بعدما توقف تعاونها مع أندرو لويد ويبر في ما يتعلّق بإطلاق أغنية "Beautiful Ghosts" لفيلم "Cats"، تمّ تسمية الفيلم، الذي سيعرض في دور السينما هذا الأسبوع، إلى جانب فيلم "Captain Marvel"، و"Avengers: Endgame"، و"The Lion King".

وبالإضافة إلى فئة الأغاني الأصليّة، كُشف عن المرشحين النهائيين عن فئة الأفلام الوثائقيّة، والأفلام القصيرة، والأفلام الروائيّة الطويلة الدوليّة، والمكياج وتصفيف الشعر، والموسيقى، وأفلام الرسوم المتحرّكة، والأفلام القصيرة المشوّقة وغيرها.

