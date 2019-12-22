شكرا لقرائتكم خبر عن أصحابه مش ناسيينه.. اعرف دعاء الفنانة إنجى خطاب للراحل هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاتزال ذكرى الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، عالقة فى أذهان أصدقائه ومحبيه من داخل وخارج الوسط الفنى، ومع تجاوز الأربعين يومًا على وفاته، مازال أصدقائه الفنانين وغيرهم وكذلك عشاقه من الجمهور يتذكرونه بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة له.

وفى هذا الصدد، نشرت الفنانة الشابة إنجى خطاب، صورة للراحل هيثم أحمد زكى، وفى تعليقها على الصورة، قالت "متنسوش هيثم فى دعائكم اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء.. اللهم أنظر له نظرة رضا فمن تنظر له نظرة رضا لن تعذبه أبدًا.. اللهم ادخله الجنه بدون حساب ولا سابقة عذاب.. آمين".



دعاء الفنانة إنجى خطاب للراحل هيثم أحمد زكى

جدير بالذكر أن أصدقاء طفولة هيثم أحمد زكى، شيدوا مصلى كصدقة جارية على روح صديقهم الراحل، والذى تم بناؤه على طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى" داخل أحد المزارع الخاصة التى يمتلكها أحد أصدقاءه لتكون مصلى للمزارعين القائمين على زراعة أكثر من 250 فدانًا يمتلكها، والذى بالفعل كان تم تشييده قبل وفاة صديقهم وكان على علم به، إلا أن الظروف تشاء أن يقوم أصدقاؤه بتشطيبه ليكون صدقة على روح صديقهم وحتى تظل سيرته الطيبة وذكراه متواجدة لدى الجميع".

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وفى ذكرى الأربعين لوفاة هيثم أحمد زكى، الأسبوع الماضى، حرصت الفنانة إلهام شاهين، على زيارة قبر الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذى توفى يوم 7 نوفمبر الماضى، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ونشرت شاهين، صورة لها من أمام قبر الراحل، عبر حسابها الشخصى، وكتبت "النهارده أربعين هيثم أحمد زكى الله يرحمه، نسألكم الدعاء والفاتحة على روحه"، وسرعان ما استجاب جمهورها وقام بترديد قراءة سورة الفاتحة فى التعليقات.



الفنان الراحل هيثم أحمد زكى

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكى والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفنى عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى.