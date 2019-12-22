شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف سخر محمد هنيدى من ليدى جاجا بسبب عدم استحمامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم محمد هنيدى من النجمة العالمية ليدى جاجا بسبب كتابتها تغريدة طريفة عبر حسابها على تويتر. وكتبت ليدى جاجا على تويتر، "سألتنى مساعدتى إمتى آخر مرة استحميت رديت عليها لا أعلم". Advertisements ورد محمد هنيدى على ليدى جاجا بطريقة ساخرة ووضع صورة من فيلم "فول الصين العظيم"، ليدخل متابعوه بالرد عليها أيضا مؤكدين أن تغريدتها ليست طريفة ولا تتمتع بالحس الكوميدى، قائلين، "لا أغانى كويسة ولا ريحة كويسة".

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محمد هنيدى

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