دنيا بطمة تخرج عن صمتها للرد على قضية ” فضح وإبتزاز الفنانين “

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - بعد أن كشفت وسائل إعلام محلية في المغرب عن قيام الشرطة المغربية باستدعاء الفنانة ” دنيا بطمة ” للتحقيق معها بتهمة التورط في إبتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة وعامة عن طريق أحد الحسابات على موقع ” إنستجرام ” والذي يدعى ” حمزة مون بيبي ” والذي يشهّر بالفنانين ويبتزهم .

خرجت دنيا بطمة للرد على تلك الاتهامات من خلال بيان من المكتب الإعلامي الخاص بها والذي جاء فيه أن كل ما يتم تداوله في هذه القضية لا يمت للحقيقة بصلة .

وأن الفنانة المغربية لا تربطها أية علاقة بالحساب المذكور سواء من قريب أو من بعيد .. وإنها لم تتلق أي استدعاء من الشرطة القضائية .

وأشار البيان إلى أن ما جرى تداوله هو استهداف مباشر لشخص دنيا بطمة ومحاولة لتشويه صورتها داخل أرض الوطن وخارجه .. كما أكد على إنها تعتزم سلك الطرق القضائية تجاه كل من نشر أخبارا كاذبة تمس صورتها .