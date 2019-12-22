شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - نشر الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من إحتفاله بعيد ميلاده ال 59 والذي يوافق يوم غد ال 23 من ديسمبر .

وظهر سلطان الطرب في الصورة برفقة ولديه ” جورج جونيور ” و ” حاتم ” وهم جالسين على طاولة في أحد المطاعم .. بينما وضع أمامهم قالب حلوى صغير مزين بشمعة واحدة فقط .

وكتب جورج وسوف في تعليقه على الصورة قائلا : ” منيح حطوا شمعة واحدة حتى ما يفضحوا عمري ” .

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وتفاعل متابعي ومحبي الفنان جورج وسوف على الصورة مهنئين إياه بعيد ميلاده وداعين له بدوام الصحة وطيلة العمر .