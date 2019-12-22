كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - نشر الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من إحتفاله بعيد ميلاده ال 59 والذي يوافق يوم غد ال 23 من ديسمبر .
وظهر سلطان الطرب في الصورة برفقة ولديه ” جورج جونيور ” و ” حاتم ” وهم جالسين على طاولة في أحد المطاعم .. بينما وضع أمامهم قالب حلوى صغير مزين بشمعة واحدة فقط .
وكتب جورج وسوف في تعليقه على الصورة قائلا : ” منيح حطوا شمعة واحدة حتى ما يفضحوا عمري ” .
وتفاعل متابعي ومحبي الفنان جورج وسوف على الصورة مهنئين إياه بعيد ميلاده وداعين له بدوام الصحة وطيلة العمر .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.