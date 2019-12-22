في مشهد مأساوي : الموت يفجع أب سوري مرتين على التوالي .. عاد من دفن إبنه لتخطف قنبلة إبنته

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأب سوري يدعى ” خالد الحامد ” تعرض لفاجعة قوية في فقد طفليه واحدا تلو الآخر وفقا لصحيفة ” حرييت ” التركية .

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن عائلة الأب السوري والتي تتكون من 4 أشخاص هم الأب والأم وطفلين ” عمر وأية “.. وكانوا يقيمون في حاوية بلاستيك تعرف بالـ ” كونتينر ” في مقاطعة سيهان بولاية أضنة جنوب تركيا قرب الحدود السورية .

ثم انتقلت العائلة للعيش في مزرعة قريبة في المنطقة نفسها قبل 4 أيام من الحادث هربا من الأمطار الغزيرة التي أغرقت المكان .. إلا إنه فقد إبنه الصغير عمر عندما كان يلهو بعد أن أغلق باب المزرعة الحديدي الضخم على نفسه وعلى الرغم من إسعافه مباشرة إلا أنه فقد حياته على الفور .

وتوجهت العائلة إلى سوريا لدفن الطفل الصغير في مدينة تل أبيض شمال الرقة .. وبينهما هم في طريق العودة حدث ما لم يكن في الحسبان ولاحقهم الموت للمرة الثانية .

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حيث انفجر لغم أرضي خاطفا أنفاس الطفلة ” أية ” بعد أن دفنت أخاها وأصيبت الأم البالغة من العمر 25 عاما بإصابات بليغة .

وأمام ما حدث لم يستطع الأب المكلوم تمالك نفسه فأصيب بإنهيار عصبي وسقط أرضا يبكي حرقة على ما أصاب طفليه وزوجته .