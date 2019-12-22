ماجد المهندس يفاجئ الآلاف في مهرجان “ميدل بيست” – بالصور

متابعة بتجـــــــرد: أحيا النجم ماجد المهندس حفلاً غنائياً ضخماً في مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي وسط حضور جماهيري كبير، حيث احتشد الجمهور بمنطقة درة في الرياض في المملكة العربية السعودية من أجل مشاهدة النجم الكبير.

حظي ماجد المهندس باستقبال استثنائي لحظة صعوده إلى المسرح، فافتتح الحفل بأغنية “تسيبني وتروح”، بعدها قدّم مجموعة من أجمل الأغاني مع الـDJ “ديش ديش”.

تفاعل جمهور الحفل مع أغاني ماجد المهندس بشكل كبير وواضح، فشكرهم “برينس الأغنية العربية” بطريقته الخاصة على هذا الإحتفاء الكبير.

ماجد المهندس فاجأ جمهوره بطلته المختلفة في مهرجان “ميدل بيست” حيث ظهر بكاب على رأسه وتداول عدد كبير من محبّيه فيديوهات للحفل عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

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تجدر الإشارة إلى أن “المهندس” كان قد أحيا حفلاً غنائياً منذ أيام ضمن فعاليات “سمرات موسم الرياض” التي أقيمت في منتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية.

ومن المقرر أن يشارك ماجد المهندس يوم 27 ديسمبر الجاري في ليلة “ياسر بوعلي” التي سوف يحييها مجموعة كبيرة من النجوم وهم رابح صقر، نوال الكويتية، أنغام وراشد الماجد.