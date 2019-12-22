“ميامي” تكسب رهان الظهور الأول في موسم الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: سنوات من العطاء ومسيرة من الإبداع ورصيد من الأغنيات المميزة التي تناقلتها الأجيال، “ميامي” واحدة من أعرق الفرق الغنائية الخليجية والعربية، ليس فقط لما تقدمه من لون غنائي مختلف يحمل عبق التراث الفني الكويتي والخليجي، وإنما لأنها الكيان الأقدم الذي وقف صامدا في وجه متغيرات ألقت بظلالها على خريطة الغناء العربي.

فنانون كثر صعدوا وسرعان ما أصبحوا في طي النسيان، وآخرون عادوا من الخلف ليتبوؤوا مكانهم بين الكبار، نجوم أصبحت خطواتهم بطيئة، وشباب يصارعون من أجل البقاء ومازالت “ميامي” في منطقة لا ينافسها فيها أحد، “صبوحة” و”يا علاية” وغيرهما كثير من الأعمال التي فور سماعنا لها، نستدعي على الفور مشهدا لفريق ميامي وأمامه الآلاف من المحبين.

تحدٍّ جديد قبل يومين كان الموعد مع الظهور الأول لـ”ميامي” في موسم الرياض، وتحديداً على مسرح فنان العرب محمد عبده في بوليفارد الرياض، خلال حفل ضم الفنان سعد لمجرد، والنجمة اللبنانية مريام فارس، في تحد جديد ومختلف لـ”ميامي”، لكونه الظهور الأول للفريق في هذا الحدث الاستثنائي، والذي نجحت الجهة المنظمة له (الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية) في استقطاب نجوم الأغنية العربية والعالمية، وأيضا تجربة مختلفة لكون ميامي دخلت هذا التحدي مع اثنين من نجوم الأغنية بما لهما من شعبية واستطاعت الفرقة الكويتية، أن تلفت الأنظار وتشعل الأجواء لتكسب الرهان.

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ففي تمام التاسعة من مساء الأربعاء الماضي، وصل فريق ميامي الى منطقة الإعلاميين خلف مسرح محمد عبده، حيث أعربوا عن سعادتهم بلقاء الجمهور السعودي في الرياض، وتوجهوا بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، قبل ان يعتلوا، المسرح ليستقبلهم الجمهور بموجة من التصفيق، ويختار نجوم ميامي أن يردوا التحية لمحبيهم الذين احتشدوا بالآلاف بأغنية “يا علاية”، من ثم توالت الأغنيات المميزة التي اختارها ثلاثي ميامي بذكاء، فكان برنامجا متوازنا دسما يجمع بين القديم والجديد، واستخدمت “ميامي” كعادتها جملتها المشهورة في خلق جسور التواصل مع الجمهور “فيكم طرب”، “فيكم وناسة”.

وقدمت “ميامي” أغنيات “صبوحة”، “شلون أنساك”، “شيلوها شيله”، “حبيبي اللي”، “بستانس”، “يا عمري أنا”، “الحمد لله وشنفاكم”، “يا حلوكم”، واختتمت بـ”يا سعودي” لتترك ذكريات لن تنسى مرتبطة بهذا اللقاء مع جمهور الرياض.

على صعيد آخر، تستعد “ميامي” لمجموعة من الأنشطة، حيث تستقبل العام الجديد في الكويت بحفل غنائي ضخم يقام في يوم 9 يناير المقبل، بمعية النجم المصري تامر حسني، في أرض المعارض قاعة رقم 5، إلى جانب حفل آخر سيحدد موعده لاحقا في القرية العالمية بمدينة دبي.