جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاده في أجواء عائلية – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل سلطان الطرب ​جورج وسوف​ بعيد ميلاده الـ59، والذي يصادف يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، وذلك مع إبنيه جورج جونيور وحاتم.

ونشر وسوف عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له ظهر فيها جالساً مع إبنيه على طاولة في أحد المطاعم، بينما وضع أمامهم قالب حلوى صغير مزيّن بشمعة واحدة فقط.

وأرفق “وسوف” الصورة بتعليق طريف جداً فكتب: “منيح حطّوا شمعة وحدة حتى ما يفضحوا عمري”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال جورج وسوف الفنية، كان كليب أغنية “سكت الكلام” التي طرحها في بداية موسم الصيف الحالي عبر قناته الرسميّة على “يوتيوب” والمتاجر الرقميّة الكبرى.

أغنية “سكت الكلام” من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل إطارًا دراميًا مشوّقًا، ويظهر فيه إلى جانب جورج وسوف، النجم السوري عابد فهد الذي يلعب دور صديقه.