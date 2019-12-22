ناديا الجندي في ورطة.. ماذا حدث؟

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انسحاب عدد كبير من الفنانات اللاتي رشحن لأداء دور والدة الفنانة ناديا الجندي في مسلسلها الجديد “نساء من ذهب” أصبح البحث عن ممثلة تقبل القايم بالدور يشكل عائقاً كبيراً لصناع العمل، فقد رشحت أكثر من فنانة والجميع يعتذرن، وكانت آخرهن الفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويتردد أن المرشحة بقوة حالياً هي الفنانة سميحة أيوب، ولكن لم تبد موافقتها بعد أو لم يُعرض عليها الترشيح حتى الآن .
وهو الأمر الذي وضع ناديا الجندي في ورطة كبيرة قد تسبب في تأجيل انطلاق تصوير المسلسل وعدم لحاقه العرض في شهر رمضان.
ويعد مسلسل “نساء من ذهب” أول عمل تجتمع فيه النجمتان ناديا الجندي ونبيلة عبيد، وهو مأخوذ من “فورمات” أميركي كوميدي أنتجته شركة “ديزني”، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته على تمصيره وكتابة السيناريو والحوار له، ويخرجه وائل إحسان.
المسلسل يعتمد على أربع بطلات رئيسيات هن نادية الجندي ونبيلة عبيد، إضافة إلى هالة فاخر على أن يتم التعاقد مع البطلة الرابعة فى الأيام القليلة المقبلة، إذ انتهت الجهة المنتجة مع الاتفاق مع معظم الفنانين المشاركين في البطولة قبل الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.
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