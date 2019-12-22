مهدي عياشي: سأرتاح بعد "ذا فويس".. بينت للناس أني محافظ على رباطة جأشي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاع المشترك التونسي مهدي عياشي من فريق النجم اللبناني راغب علامة، من انتزاع لقب "ذا فويس" في موسمه الخامس، بعد منافسة استمرت 14 أسبوعا متواصلة على 3 مراحل.

وترقب الجمهور المتابع لهذا النوع من برامج الهواة، بعيدا عن الصخب السياسي وتوتر الشوارع، نتيجة تصويت الجمهور الذي منح صوته إلى أربعة أصوات تنافست بحماسة في العرض الأخير، وكانت النتيجة: التونسي مهدي عياشي من فريق الفنان راغب علامة.

واحتفل السوبر ستار راغب علامة بفوز مهدي عياشي على طريقته الخاصة؛ إذ نشر عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له ظهر خلالها وهو يرقص ويغني برفقة الفائز بلقب ذا فويس بموسمه الخامس، وهو يحمل علم بلده على المسرح.

وعلق قائلا: "احلى صوت.. مبروك مهدي عياشي .. مبروك ذا فويس... مبروك العالم العربي مبروك تونس".

يذكر أنه قد انتهى العرض المباشر الأخير من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" المذاع على قناة mbc مصر، وبعد أجواء من المنافسة حصل المتسابق التونسي مهدي عياشي من فريق راغب علامة على لقب أحلى صوت.

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تجدر الاشارة، الى أنه قد تبارى عياشي مع ثلاثة متسابقين آخرين هم المغربي رضوان الأسمر من فريق النجمة المغربية سميرة سعيد، والذي لقي حماسا جماهيرا عاليا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن فريق النجم المصري محمد حماقي وصل إلى النهائيات المتسابق المغربي فهد مفتخر الذي تميز بأداء عربي وغربي يحمل طابعا متنوعا، ومن فريق النجمة الإماراتية أحلام، وصلت المتبارية المصرية إيمان عبد الغني التي تميزت بأدائها للفنانة الراحلة ليلى مراد.

وقدم كل من المتسابقين الأربعة أغنيتين منفصلتين، فضلا عن تأديتهم لأغنية مشتركة قبل إعلان النتيجة وهي "حب الأيام" من كلمات المصري أحمد راؤول وألحان وتوزيع اللبناني جان ماري رياشي.

وشهدت الحلقة الختامية من برنامج أحلى صوت تقديم أغنيات جديدة لنجوم البرنامج؛ فغنت سميرة سعيد "هوليلا"، وقدمت أحلام أغنية جديدة بعنوان "أنا مدري عن الناس"، واختار راغب علامة أغنية خليجية لجمهوره بعنوان "كان غيرك أشطر" وغنى محمد حماقي "يا ستار".

موقع "فوشيا" كان حاضرا خلال الحلقة الختامية لبرنامج "ذا فويس" بموسمه الخامس وفاز على إثره المشترك التونسي مهدي عياشي بلقب "أحلى صوت" مبديا فرحته لنيل اللقب، مقدما نجاحه لبلده تونس الذي كان حاضرا دوما في تجربته هذه؛ إذ أدى أغنية تونسية في اطلالته الأولى والأخيرة على المسرح مختتما مشاركته في هذا البرنامج المتميز من خلال تأدية أغنية تونسية تراثية حملت عنوان "عرضوني".