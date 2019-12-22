إيجي أزاليا تعلن انفصالها عن حبيبها.. لماذا اعتذرت بعدها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت النجمة الأمريكية إيجي أزاليا، انفصالها عن صديقها المغني بلايبوي كارتي.

وكتبت النجمة البالغة من العمر 29 عاما منشورا على "إنستغرام" مساء الجمعة قالت فيه إنها أصبحت عزباء وبعد فترة وجيزة، تابعت بمنشور آخر تعتذر لمعجبيها عن إعلان انفصالها هي ومغني الراب.

وبدأت المنشور بكتابة: "أنا بحاجة لتقديم اعتذار. ليس من شخصيتي أن أضع كل الأفعال التي أمارسها في حياتي الخاصة على الإنترنت ليعلق عليها العالم، شعرت بالضيق الشديد وقمت بالاندفاع ثم شعرت بالندم على الفور، ولكن بعد فوات الأوان للتراجع".

وتابعت: "الحقيقة هي أنني أحب كارتي كثيرا، وسأظل دائما، لذا فالجميع يجب أن يسمع اعتذاري لإعلان شيء عام كان يجب أن يظل دائما بيني وبينه فقط".

ولم يشر إلى أن الهدف من المنشور الثاني هو إعلام جمهورها أن العلاقة عادت بينهما، أم مجرد الاعتذار عن الحديث عن الأمور الخاصة بينهما على الملأ.

يشار إلى أن الاثنين التقيا في عام 2018، وبعد فترة وجيزة من تأكيد علاقتهما، قاما بالخطوة التالية وانتقلا للعيش معا.

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وفي السابق، كانت النجمة مرتبطة بلاعب الدوري الأمريكي للمحترفين نيك يونغ، الذي انفصلت عنه بعد خيانته لها، وفقا لتصريحات النجمة الشهيرة.

وكتبت في تغريدة في ذلك الوقت: "لقد انفصلت عن نيك لأنني علمت أنه أحضر نساء أخريات إلى منزلنا بينما كنت بالخارج، وأمسكت بهن في لقطات أمنية".

وفي الشهر الماضي، أعلنت إيجي أزاليا وكارتي، أنهما تعرضا للسرقة في أتلانتا، وقاما بإبلاغ الشرطة بأن مجوهرات بقيمة 366 ألف دولار سرقت من منزلهما المؤجر في ضواحي أتلانتا.

واتضح سرقة سلسلة ذهبية بقيمة 39 ألف دولار، وسوار ماسي بقيمة 70 ألف دولار، وسوار كارتييه من الذهب الوردي بقيمة 10 آلاف دولار، وساعة ذهب مرصعة بالألماس بقيمة 57 ألف دولار من أوديمارس بيجويت.

كانت المغنية في المنزل بمفردها في الطابق السفلي عندما سمعت خطوات في الطابق الثاني ولم تفكر في ذلك، وافترضت أنه صديقها، وأظهرت المراقبة في وقت لاحق أن المشتبه به الذي دخل منزله كان يرتدي قناعا وقفازات ودخل الباب الخلفي الذي تركته مفتوحا لكارتي وغادر بعد دقائق قليلة.

ويصر مغني الراب أيضا على أن المتسلل كان يحمل سلاحا.