مي عمر: فكرت بتقليل ظهوري فنيا.. وأنا بتكسف في الحقيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية مي عمر، إنها فكرت كثيرا في التقليل من ظهورها بالأعمال الفنية وكشفت الأسباب وراء ذلك.

وأوضحت مي عمر في لقاء خاص مع "فوشيا" أن وجود زوج وزوجة يعملان في الوسط الفني يتطلب منهما مجهودات مضاعفة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة في رعاية أولادهما.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن أفضل شيء مر عليها في عام 2019 ربما يكون مسلسلا شاركت به، وكشفت عن أمنيتها التي تريد تحقيقها في العام 2020 الذي يحل علينا بعد أيام.

كما تحدثت مي عمر عن إطلالتها التي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز الدير جيست.

وكانت مي عمر علقت على تجدد الخلافات بين زوجها المخرج محمد سامي والفنانة نسرين أمين، بعد وصفه لها بممثلة درجة خامسة وإمكانياتها ضعيفة، مشيرة إلى أنها ترفض الدخول في خلافات أو نزاعات.

وقالت مي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "الفن هو الجمال والإبداع، الفن هو الرقي والسلام، الفن هو الإحساس وهو الحب، أرفض الدخول في أي خلافات ونزاعات حتى لو كان قد أساء البعض لي، تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي وتقديم أعمال فنية جيدة والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي أقدمها وأجسدها".

وأضافت: "كعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنة الفن، وأخيرا أعد كل شخص من الجمهور العظيم أن أظل كما عودتكم دائما منذ ظهوري، شخص لا يرد على الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو الإساءة".

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وسبق وأن ردت الفنانة المصرية نسرين أمين، على هجوم المخرج محمد سامي عليها حين وصفها بـ"ممثلة درجة خامسة" وبأنها لا تصلح لأي عمل درامي بسبب إمكانياتها الضعيفة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ سخر سامي من جمال نسرين أمين، مؤكدا أنها لا تملك إمكانيات فنية، ولا جمالية، مضيفا أنها امتداد للفنانة المصرية عائشة الكيلاني.

من جانبها نشرت نسرين تغريدة عبر "تويتر"، قائلة: "‏الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل".

وأضافت نسرين في تغريدتها: "الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النظيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

وسبق أن شن المخرج محمد سامي، هجوما على الفنانة نسرين أمين، التي تعاون معها في رمضان 2016، من خلال مسلسل “الأسطورة” مع الفنان محمد رمضان، بالإضافة لهجومه على الفنانة المصرية ياسمين صبري والتي قال عنها إنها لا تعرف الكلام.

وقال محمد سامي، إن نسرين أمين تغار من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل "الأسطورة".

وتعاقدت الفنانة مي عمر مؤخرا على المشاركة في مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال؛ إذ تؤدي دور البطولة النسائية أمامه في أول تعاون يجمعهما في مسلسل واحد.