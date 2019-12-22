أهم المحطات الفنية في حياة نجلاء فتحي في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة القديرة نجلاء فتحي بعيد ميلادها اليوم السبت 21 ديسمبر، التي لقبها الجمهور بصاحبة أجمل ابتسامة في السينما المصرية.واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض في السطور التالية، أهم المحطات في حياة «نجلاء فتحي».- اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء وولدت في يوم المولد النبوي الشريف في 21 ديسمبر 1951.

- انفصل والدها وهي في سن الحادية عشر، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم.

- اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها.

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- استشارت العندليب عبد الحليم حافظ الذي كان صديقا مقربا للأسرة، قبل أن تعمل بالتمثيل والذي شجعها على اتخاذ القرار، واختار لها اسمها الفني نجلاء.

- شاركت بأول أعمالها في فيلم الأصدقاء الثلاثة وذلك بعام 1966 حينها قامت بتقديم دور صغير.

- قدمها المنتج رمسيس نجيب لدور البطولة للمرة الأولى برغم أن سنها كان 17 عاما فقط، في فيلم «أفراح» من إخراج أحمد بدرخان.

- في بداية سبعينات القرن العشرين كانت فترة نشاط فني كبير لها، حيث قدمت في تلك الحقبة عشرات الأفلام أمام العديد من نجوم السينما المصرية مثل رشدي أباظة وعادل إمام وفريد شوقي.

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- شكلت ثنائياً فنيا مع الفنان محمود ياسين، حيث قدما معا مجموعة من الأفلام الرومانسية مثل «دمي ودموعي وابتسامتي، رحلة النسيان، اذكريني».

- قللت نشاطها الفني في فترة ثمانينات القرن العشرين بسبب زواجها من أمير سعودي اشترط عليها المشاركة بعمل واحد فقط في السنة حيث عاشت معه بين باريس والقاهرة إلى أن تطلقت منه وعادت للعمل الفني.

- تزوجت للمرة الثانية من الإعلامي حمدي قنديل منذ عام 1995، ولديها ابنه واحدة اسمها «ياسمين».

- أصيبت بمرض نادر وهو الصدفية المستعصية منذ عام 2014 و تأزمت حالتها في عام 2015.

- تقوم حاليا برعاية نشاطات إحدى جمعيات الأطفال هي «جمعية ابنتي» للأيتام الخيرية.

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