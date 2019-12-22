تعرف على حقيقة إصابة أنغام بمرض في الدم

تداول العديد من رواد السوشيال ميديا، أخبار تفيد إصابة الفنانة انغام بمرض في الدم وهي إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.وقالت راندا رياض، إن انغام تعاني فقط من حصوة على الكلى، وأنها قامت بتركيب دعامة من أجل المقدرة على إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي.وأكدت راندا، ان الحالة الصحية لانغام مستقرة وأنها في منزلها وسوف تقوم بإحياء الحفلات الغنائية الخاصة بها بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة.وأشارت راندا،أن انغام ستقوم بإزالة الحصوة فور انتهائها من حفلاتها الغنائية التي ستقوم بإحيائها خلال الفترة المقبلة. قد يهمك ايضاً: أنغام تتلقّى عرض زواج في حفلها في موسم الرياض وزوجها مُتّهم بالغرور أنغام تفوز بجائزة هوليوود ميوزيك أواردز على مستوى العالم عن أعمالها لسنة 2019

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