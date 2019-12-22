شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة تعلن موافقتها على فيلم "الأنس والنمس" لـ محمد هنيدي وشريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج هشام عبد الخالق لـ"الخليج 365" أن الرقابة على المصنفات الفنية وافقت بشكل رسمى على سيناريو فيلم " الأنس والنمر" الذى يلعب بطولته النجم محمد هنيدى، وإخراج شريف عرفة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ مخرج العمل فى ترشيح باقى الأبطال خلال الفترة المقبلة .

وأشار عبد الخالق، أنه بصدد بناء الديكورات، خاصة أن الفيلم يعد من أهم الأفلام الكوميدية التى تحتاج لمجهود كبير ووقت في تحضيراته، لافتا إلى أن الفيلم سيكون مفاجأة سينمائية، وسيعيد منطقة الضحك للجمهور مرة أخرى .

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يشارإلى أن هشام عبد الخالق منتج فيلم "الممر"، بطولة النجم أحمد عز، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بالسينمات، وحقق ما يقرب من 90 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته هند صبرى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد صلاح حسنى، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة .