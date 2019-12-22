شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تدرس فكرة تقديم عمل مسرحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس النجمة نيللى كريم فكرة تقديم عمل مسرحى حالياً رغم انشغالها بمسلسلها الرمضانى المقبل، وعرض عليها المخرج مجدى الهوارى أحد مؤسسى "كايرو شو"، أن تقدم عملا مسرحيا الفترة المقبلة، ولكن نيللى لم تبد موقفها النهائى حتى الآن، ومن المقرر أن تحسم موقفها الأيام المقبلة قبل انطلاق تصوير مسلسلها "النصابين".

ومن ناحية أخرى تواصل نيللى فى التحضيرات النهائية للمسلسل مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث أجرت عدداً من الاجتماعات المكثفة، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالسيناريو وشكل الشخصيات، بعدما استقرت على مواقع التصوير، لبدء أول المشاهد مطلع يناير المقبل.

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وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

مسلسل "النصابين" هو تعاون انتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "اختفاء"مع المخرج أحمد مدحت.

يذكر أن مسلسل "النصابين" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ميدو عادل، وجار التعاقد مع بعض الفنانين، تأليف أحمد والى وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.