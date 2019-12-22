حصاد 2019| "جزارين النازية وكارته وتطرف الشعراوي".. فنانون وقعوا في فخ "زلات اللسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهد عام 2019 العديد من المواقف المحرجة التي وقع بها عدد من الفنانين بسبب "زلات لسانهم"، ما عرضهم لانتقادات لاذعة، وأحيانا وصل الأمر إلى التحقيق معهم، ما دفعهم للاعتذار.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المواقف التي حدثت في 2019..

شيرين عبد الوهاب.. عرض مستمر

تعتبر الفنانة شيرين عبد الوهاب أكثر المشاهير الذين يوقعون في فخ "زلة اللسان"، وتلجأ عقب ذلك للاعتذار، وكان آخرها خلال حفلها بالبحرين، الذي قالت فيه: "هنا أتكلم براحتي، إنما لو في مصر هتسجن"، مما دفع النقابة باتخاذ قرار بوقفها عن الغناء، وتم التحقيق معها، قبل أن تقدم اعتذارا رسميا، وتم رفع الإيقاف عنها.

أسما شريف منير.. تطرف الشعرواي

تعرضت الاستايلست والإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، لهجوم كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردها على اقتراح أحد متابعيها بالاستماع للشيخ محمد متولي الشعراوي، لترد منتقدة فيديوهاته ووصفت أحاديثه بـ"المتطرفة"، وبعد تعرضها للهجوم على مدار أيام عدة، قررت الاعتذار، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة أو الأهانة لشخصه، وإن ما حدث زلة اللسان.

ميريام فارس.. "تقيلة على مصر"

تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لهجوم شديد من عدد كبير من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مهرجان موازين، عن سبب عدم إحيائها حفلات بكثافة في مصر، فردت قائلة: "صارت متطلباتي تقيلة على مصر"، لتخرج بعدها ميريام وتعتذر في بيان: "أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني، وكما قلت في المؤتمر الصحفي تحيا مصر" أعيد وأكرر: "تحيا مصر".

العسيلي .. كارتة

الفنان محمود العيسلي أيضا، تعرض للعديد من المواقف المماثلة، ولكنه يتجاهل الرد أحيانا، لكنه حرص على توضيح موقفه بعدما انتقد الفنانة ميريام فارس على خليفة تصريحاتها ضد مصر، ووصفها بـ"الكارتة"، فاعتبر الجمهور أن رده خارج عن الأخلاقيات، وهاجمه البعض على تلك الكلمات القاسية.

واعتذر قائلا: "إلى كل البنى آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت، أحب اقولكم إن أمى شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى اقرع.. وبأعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركم التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدا.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزئت بمصر، فقلت اردحلها شوية بالبلدي".

هند البلوشي.. زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

خلال لقائها مع برنامج "إم بي سي تريندج"، تحدثت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عن كواليس الصورة التي جمعتها مع النجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، وتسببت في إثارة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفها للفنانة المصرية بـ"زوجة الهضبة".

وقالت: "كنت على نياتي، لما نزلت الصورة، ما كنت أقصد شيء"، مضيفة أنها توقعت أنهما متزوجان، نظرا لظهورهما العلني سويا باستمرار، متابعة: "الظاهر إني كشفت شيء مستور، لكني توقعت بحسن نية أنهما متزوجين".

حمو بيكا.. تهديد نقابة الموسيقيين

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اعتذر مغني المهرجانات حمو بيكا للفنان هاني شاكر، قائلًا: "أنا أخوك الصغير وبأقول لك أنا آسف"، مضيفا: "الفنان هاني شاكر هو أمير الغناء العربي، وسيظل كذلك ولم أكن أقصد ما بدر منى خلال الفيديو الذى تم عرضه".

وجاء ذلك على خلفية هجومه على مقر نقابة المهن الموسيقية فى فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدد فيه بالتظاهر وتكسير مباني النقابة، في حالة عدم منحه تصاريح غناء.

أمل رزق.. حادث ابنتها "لمى"

تراجعت الفنانة أمل رزق، عن المنشور الذي هاجمت خلاله نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بعد تعرض ابنتها لمي كتكت، لحادث سيارة برفقة صديقتها، وحذفت المنشور لتعيد نشر آخر أعلنت فيه عن اعتذارها قائلة: "أنا آسفة"

آسر ياسين.. مقلب رامز

وقع الفنان آسر ياسين في فخ "زلة اللسان"، بعد وقوعه ضحية لرامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه الآخير، حيث عقب على سخرية رامز من ملابسه خلال الحلقة، قائلًا: "واحد رايح يتعمل فيه مقلب يلبس ايه؟.. بدلة مشجَرة".

لتنهال عليه تعليقات الجمهور، بشأن معرفته بالمقلب مسبقا، ليرد "ياسين": "فين زلة اللسان ديه؟ هو أي تلكيك علشان نموت الإفيه، وخلاص طيب واحد رايح برنامج مسابقات وماكنش عارف انه مقلب يلبس ايه!! چاكتة".

ماجد المصري.. الأفارقة

تعرض الفنان ماجد المصري، لهجوم حاد أيضَا، على خلفية تصريحاته في برنامج "شيخ الحارة"، عن أبرز المواقف الكوميدية والمقالب التى تعرض لها من قبل أصدقائه، تحدث عن قصة مقابلته لـ3 بنات أفارقة، كن يرغبن فى مقابلته وعند ركوبهن السيارة معه، طالبهن بالنزول.

ليخرج بعدها معتذرا، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة للفتيات الأفارقة على الإطلاق، وأنه كان يمزح على سبيل الفكاهة فقط، لكن يبدو أن هناك من يتصيد الأخطاء غير المقصودة، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبره زلة لسان ويعتذر عنها بشدة.

ووجه حديثه لكل متابعيه قائلا: "أنا رجل أفريقى فكيف أسخر من الأفارقة؟!، وما حدث إساءة تعبير غير مقصودة، ولذلك أتقدم بخالص الاعتذار لكل من أزعجه كلامي، خلال ظهوري في البرنامج".

ياسمين صبري.. متلازمة داون

تعرضت ياسمين صبري لهجوم عنيف بتهمة السخرية من مصابي متلازمة داون، إذ نشرت صورة فى إحدى وضعيات اليوجا، وهي تقف على رأسها، فرد عليها أحد المتابعين: "أنا كنت بعمل كده وأنا عمري 6 سنوات"، فردت عليه: "ربما لهذا السبب أصبحت مصابة بمتلازمة داون".

ثم خرجت ياسمين واعتذرت للجمهور، مشيرة إلى أن الشخص الذي كتب لها هذا التعليق هو شقيقها، وردها عليه كان بدافع الدعابة وليس الإساءة لإحد.

شيرين رضا.. الطب البيطري

الفنانة شيرين رضا، اعتذرت لهيئة الطب البيطري، بعد هجومها الشديد عليهم ووصفت الأطباء البيطريين "بجزارين النازية"، وكتبت شيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم، فأرجو قبول اعتذاري. ولكن... هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟".