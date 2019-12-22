بيومي فؤاد يجسد "مسيلمة الكذاب" في "خالد بن الوليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - اتفق صناع مسلسل خالد بن الوليد، مع الفنان بيومي فؤاد، على تقديم دور مسيلمة الكذاب، ضمن أحداث المسلسل.

وأجرى الفنان بيومي فؤاد، مؤخرا، بروفة ملابس، تحت إشراف المخرج رؤوف عبدالعزيز، استعدادًا لبدء تصوير مشاهده الأولى في المسلسل.

وفي سياق متصل، انتهت سينرجي، الشركة المنتجة للمسلسل، من تنفيذ 70% من ديكورات العمل الرئيسية، الذي لم يحدد موعد لعرضه حتى الآن.

ويكثف صناع العمل ساعات العمل من أجل بدء التصوير قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.

العمل تأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة عمرو يوسف، في دور خالد بن الوليد، عبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود فارس.