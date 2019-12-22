تراند اليوم : بعدما وصفه بـ"الإرهابي المسيء لمصر" .. رد غير متوقع من محمد رمضان على فنان مصري شهير

رد الفنان محمد رمضان على فنان مصري شهير بعدما وصفه بأنه ممثل يسيء إلى مصر ويدعو إلى الإرهاب بأعماله.

وتفاجأ الفنان محمد رمضان بهجوم شديد من الفنان والمخرج الشهير جلال الشرقاوي الذي وصفه بأنه "ممثل عادي".

وقال "رمضان" في تصريحات تلفزيونية: هذه رؤية الفنان جلال الشرقاوي .. نحن في وطن ديمقراطي ومن حق أي شخص أن يقول أي شيء.

وأضاف: أكن كل الاحترام والتقدير للدكتور جلال الشرقاوي وأتقبل كل ما يقوله احتراما لتاريخه الكبير وعطائه في الفن.

