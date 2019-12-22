تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة وفاء عامر

فجع الموت الفنانة المصرية وفاء عامر، في الوقت الذي تعاني فيه والدتها من مشاكل صحية، حيث توفى عمها إسماعيل مهدي عامر.
ونشرت الفنانة المصرية، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لعمها الراحل، وعلّقت: "رحل أبي الثاني عمي وأجدع عائلة عامر، عمي الرجل الكريم الجدع إسماعيل مهدي عامر، ومعه أجمل الذكريات، اللهم أغفر له".
يُذكر أن آخر أعمال عامر مشاركتها في مسلسل "حكايتي"، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.