تراند اليوم : رد صادم من ممثلة شهيرة بعد عودتها لارتداء الحجاب

بعد أن أثارت الجدل بارتدائها للحجاب مجددًا، قالت الممثلة المصرية "شهيرة"، إنه لا يحق لأحد أن يعلق على ظهورها بالشكل الذي تراه مناسبًا لها.

وكانت "شهيرة" خلعت مؤخرًا الحجاب الذي التزمت به حوالي 20 عامًا، قبل أن تفاجئ الجميع بالظهور مجددًا به، خلال صورة جمعتها لها مع ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة منة تيسير، وإحدى صديقاتها.

ورفضت "شهيرة"، الخوض في مسألة ارتدائها الحجاب من جديد.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "خلعت غطاء الرأس أو لبسته، مالها الناس ومالي؟ مشغولين ليه كده بالموضوع؟".

وأضافت: "ده أنا الحمد لله طول عمري في أعمالي أو حياتي العادية لبسي معتدل بل محتشم، فعشان نزلت صورة بإيشارب بسيط مع بنات العيلة يبقي شهيرة تعود للحجاب، لو سمحتوا سيبوني في حالي، دا أنا بحبكم".

