فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية .. زوج أنغام يظهر على الملأ ليكشف كل شيء

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خرج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن صمته ، كاشفا حقيقة إصابة زوجته الفنانة أنغام بمرض خطير .

وقال "إبراهيم" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام .. هي بخير الحمدلله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها .

وأضاف: الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا لتخفيف الألم خلال عملية بسيطة .

وتابع: إن شاء الله في أقرب وقت هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها .. ربنا يشفي كل مريض".

وكانت مواقع مصرية زعمت إصابة أنغام بمرض خطير ما أثار موجة من الجدل.

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