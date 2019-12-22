تراند اليوم : مطربة شهيرة تفاجيء متابعيها بالمقارنة بين أغانيها والقرآن الكريم .. فماذا حدث؟

فتحت مطربة شهيرة بابا لا ينتهي من الجدل بعد وضع أغانيها في مقارنة مع القرآن الكريم .

القصة بطلتها المطربة الإماراتية أحلام التي تفاجأت بتعليق من أحد متابعيها يقول: أحس ألبومك راح يحل مشاكلي .

المفاجأة كانت من رد أحلام التي قالت: ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم.

بعض متابعي أحلام عاتبوها على نصح جمهورها بهذا الشكل على الملأ ، مطالبين إياها بالنصح في السر.

و ردت أحلام قائلة: إنما الدين النصيحة .. وكتبت في العام وما قلت إلا الحق اللي ما يتخبى لا في السر ولا في العلن مادام حق ولا نخشى في الله لومة لائم .. ترى نحن مطربين بس مسلمين ومؤمنين .. الحمدلله (فيه شفاء).