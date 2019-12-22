بالفيديو: نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها ونجوم الفن

إحتفلت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ بعيد ميلادها الـ45، في حفل خاص شاركها فيه أصدقاؤها من خارج الوسط الفنى، إضافة إلى بعض النجوم ومنهم ​الممثلة المصرية يسرا​ والإعلامية المصرية ​بوسي شلبي​، التي كشفت عن كواليس الحفل بمجموعة من الصور والفيديوهات، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

كما نشرت كريم مجموعة من صور الحفل، وظهرت الى جانب قالب الحلوى، والذي يأخذ جزء منها شكل حذاء البالرينا المخصص لراقصات البالية، خصوصاً أن كريم بدأت مشوارها الفني في فن الباليه، وكانت راقصة باليه في دار الأوبرا المصرية، كما فاجأتها يسرا بغنائها خلال الحفل أغنيتها الشهيرة “3 دقات”، التي رقص على أنغامها الحضور.