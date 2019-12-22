شاهد.. عبدالله الرويشد ممازحاً معجبة: “إيه أشوفج شلابسه عاد؟”

مازح المطرب الكويتي الشهير عبد الله الرويشد جماهير قال بومحضار الذي أقيم في 19 من ديسمبر الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. ورصدت عدسات الكاميرات الناقلة للحفل مداعبة لطيفة من الفنان عبد الله الرويشد مع إحدى معجباته بالحفل، حيث وجهت له إمراة من الحضور سؤالا قائلة: “بو خالد تشوفني” ليجيب عبد الله الرويشد: “إيه أشوفج «شحلوج».. شلابسه عاد ؟ “.

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