ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان ​عامر زيان​ وشقيقته الممثلة ​لارا خوري​ ضيفين على رئيسة تحرير موقع "الفن" ال​إعلام​ية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين، والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

في هذه الحلقة كشف عامر عما إذا كان يعيش قصة حب حالياً، وعن حقيقة زواجه بالسر من شابة فرنسية أو ثرية عربية.

وسألت هلا عامر هل أحبّ ​الفنانة قمر​ كما أشيع، فكيف رد على الموضوع؟

وعن خلافه مع الفنان ​فارس كرم​، قال عامر "الله يبعدو ويسعدو".

كما كشف عامر عن مفاجأة سيقدمها مع شقيقته لارا خوري للجمهور، فما هي؟

لمعرفة كل ما صرح به الفنان عامر زيان والممثلة لارا خوري تابعوا الحلقة كاملة في الفيديو.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- هل من حب جديد في حياة عامر زيان؟ وماذا عن زواجه بالسر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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