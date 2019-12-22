ميرنا وليد - بيروت - تعيش الممثلة المصرية ​منة فضالي​ حالة من النشاط الفني إذ تُشارك في مسلسل "​رحيل زهرة​" مع ​عمرو عبد الجليل​، وكذلك في مسلسل سوري جديد مع النجم العالمي ​غسان مسعود​، وفي الوقت نفسه تؤكد على وجود مشروع درامي لرمضان المقبل تتكتم عن تفاصيله حالياً، وفي الوقت نفسه أيضاً إعتذرت مؤخراً عن فيلم "ماكو" وتنتظر عرض "​أفراح إبليس​ 2" خلال الفترة المقبلة، فمنة تؤكد دائما أن إختياراتها أصبحت ناضجة وهي مجتهدة وتسعى للظهور بكل ما يُضيف لرصيدها الفني سواء في السينما أو الدراما.. وفي حديث منة فضالي مع "الفن" تحدثت عن تفاصيل تجاربها الفنية الجديدة، والسفر إلى سوريا، وعما إذا كانت قلقة من الأوضاع هناك، وعن مقابلتها بنجمها المفضل ​توم كروز​ في دبي وتفاصيل كثيرة عن توقف فيلم "​زنزانة 7​" وكيف أصبحت تتعامل مع النقد والكثير من التفاصيل في اللقاء التالي:

في البداية.. ما الجديد لديكِ من أعمال فنية خلال الفترة المقبلة؟

أواصل حالياً تصوير مسلسل "رحيل زهرة" مع الممثل المصري عمرو عبد الجليل وهناك مسلسل سوري مع الممثل العالمي غسان مسعود والممثلة اللبنانية كارمن لبس، فلقد حدثني مخرج العمل فادي سليم للمشاركة في المسلسل والحقيقة أنني لم أتردد بخصوص قبول هذا العمل، لمعرفتي بمكانة الدراما السورية وأهمية العمل وإختلافه عن كافة التجارب التي سبق وشاركت بها من قبل في مصر، وهذه هي المرة الأولى التي أُشارك فيها بعمل سوري والدور بطولة وأنا سعيدة ومتحمسة لهذه التجربة.

وكيف وجدتِ التعاون مع الممثل المصري عمرو عبد الجليل بأول عمل فني يجمعك به؟

سعيدة للغاية بالتعاون معه ومع فريق العمل بشكل عام، وإكتشفت عمرو عن قرب فهو يمتلك خفة ظل غير عادية والكواليس بيننا جيدة للغاية، وأتمنى أن يكون هذا العمل خطوة جديدة ومتميزة في مشواري خلال عرضه في الفترة المقبلة.

ولماذا وافقتِ على المشاركة بمسلسل "رحيل زهرة" بشكل سريع وبمجرد أن عرض عليكِ الدور مخرج العمل ​حسني صالح​؟

موافقتي على هذا العمل جاءت في الوقت الذي إعتذرت فيه زميلة أخرى عنه، وقد حدثني المخرج حسني صالح الذي سبق وتعاونت معه وأثق به، وقرأت الدور وشرح لي تفاصيله، ومن ثم بدأنا التصوير بعد 24 ساعة فقط، والعمل بطولة جماعية ودور مختلف وجديد بالنسبة لي، وأتمنى أن ينال إعجاب الناس حينما يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وهل تقدمين شخصية "صعيدية" في أحداث العمل؟

أُقدم شخصية "زهرة" وهي شخصية صعيدية تحمل ملامح الطيبة في تعاملها، ولكن الدور يشهد تحولاً كبيراً مع مرور الحلقات، وبالتالي فهو دور مركب ويشهد تحولات كثيرة وهذا ما أعجبني فيه بشكل عام.

وما الدور الذي تقدميه في المسلسل السوري؟

أُقدم دوراً يتناول قضية تجارة الأعضاء، وأبي في المسلسل متزوج من امرأة شامية قُتِلت شقيقتها مما يُثير بعض الغموض في الأمر، وللتوضيح أنا لا أتحدث باللهجة السورية في العمل ولكن ظهوري سيكون كمصرية وخصوصاً أن الأم لديها إبنتان إحداهما مصرية والثانية شامية.

وكيف ترين التعاون المصري-السوري وخصوصاً بحلولك للمرة الأولى على الدراما السورية؟

دعنا نتفق على أن الدراما السورية قوية ولها جمهورها في سوريا وخارجها، فضلاً عن أن السيناريو مختلف ومتميز وكذلك الممثلون المشاركون بالمسلسل، وبالتالي فهذه العوامل لم تجعلني أتردد لحظة في قبول العمل والمشاركة بتجربة جديدة في سوريا لأول مرة، وهذه خطوة جديدة بالنسبة لي، وسعيدة بوجود النجم غسان مسعود والتعاون معه وهو نجم عالمي.

ألم تخشي من عدم إستقرار الأوضاع في سوريا، ومن ثم قبول العمل في دولة لم تعملي بها من قبل؟

أنا متوكلة على الله سبحانه وتعالى وأترك الأمر له، حتى أنني لم أتصل بأي من أصدقائي لمعرفة الأوضاع هناك، كما أن التصوير سيكون في دمشق وليس حلب، وأدعو الله أن تكتمل الأمور بسلام من دون أية أشياء سلبية.

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ولماذا إعتذرتِ عن فيلم "ماكو"؟

إعتذاري عن المشاركة في هذا العمل يأتي نتيجة تضارب المواعيد وتغيير الجهة المنتجة لجدول التصوير لأكثر من مرة، فلقد أربك هذا الأمر حساباتي تماماً في ظل مُشاركتي في مسلسل مصري ومن ثم العمل السوري، وبالتالي هناك مواعيد تحددت لتصوير الفيلم في دولة أجنبية ومن ثم في مصر، وتم ذلك الأمر في الوقت الذي أنا مرتبطة فيه بأعمال أخرى، لذا جاء إعتذاري عن العمل، ولم أشعر بسعادة وخصوصاً أنهم يعرفون طريقة عملي ولم يتم الإلتزام بها حتى أنهم غيروا مواعيدهم من دون الرجوع لي وهذا أمر غير مقبول.

وكيف تحاولين تجنب حدوث الأزمات وخصوصاً بالتعاون مع شركات إنتاجية جديدة كما حدث في تجربة فيلم "ماكو" والتي إنتهت بإنسحابك منه؟

دعنا نقول أن الجهة الإنتاجية للفيلم أشخاص محترمون للغاية، وكذلك الإخراج وكل العناصر الأخرى ولم تحدث أية مشكلات للحديث عنها، ولكنني لم أشعر بسعادة وإرتياح بسبب تضارب مواعيد التصوير وتغييرها من دون الرجوع لي.

وهل ستُشاركين في مسلسلات مصرية في رمضان المقبل؟

هناك بالفعل أعمال معروضة علي، وقد أظهر في رمضان المقبل بأعمال درامية ولكن غير مُصرح لي أن أتحدث عن أية تفاصيل تخص هذه الأعمال في الوقت الحالي، وأنتظر الوقت المناسب للإعلان والحديث عما سأشارك به في موسم دراما رمضان المقبلة.

تنتظرين عرض الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" مع العلم بوجود جزء ثالث لم يتم تصويره حتى الآن، فكيف وجدتِ أصداء عرض الجزء الثاني على إحدى الفضائيات المشفرة؟

الأصداء كانت جيدة للغاية، ولكنني أنتظر الصدى الذي سيُحققه العمل حينما سيتم عرضه قريباً على إحدى الفضائيات المفتوحة، ودوري جديد والشخصية شريرة في العمل وتأتي بشكل مختلف وجديد كلياً علي، وتصوير الجزء الثالث لم يتحدد بعد ولكنه بات قريباً على ما أعتقد.

وما سر حماستك لإستكمال فيلم "زنزانة 7" المتوقف منذ فترة؟

حماستي لإستكمال تصوير هذا العمل تأتي لظهوري بدور جديد لم يسبق لي تقديمه من قبل، إذ أُقدم دور راقصة في العمل والخط الدرامي للدور بعيد تماماً عن أي دور سبق وقدمته، والعمل متوقف وأتمنى العودة لإستكمال تصويره قريباً.

أصبحتِ تتعاملين مع النقد بهدوء.. فما السبب؟

أصبحت أواجه النقد الذي يتم توجيهه لي بهدوء بالفعل وأرد على إنتقادات الجميع بأسلوب لائق، رغم أن هذا النقد يطال ملابسي في بعض الأحيان وهذا أمر لا يحق لأحد التدخل فيه على الإطلاق.

وفي النهاية.. كيف كانت مقابلتك بالنجم العالمي توم كروز في دبي مؤخراً وخصوصاً أنه نجمك المفضل؟

قابلته بالصدفة في دبي وطلبت التقاط الصور معه ووقفنا قليلاً للحديث معاً، والحقيقة أنني وجدته في منتهى الشياكة في طريقته معي، وسعيدة أنني رأيته لأنه بالفعل نجمي المفضل.