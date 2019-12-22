ميرنا وليد - بيروت - يتسابق النجوم في ما بينهم من خلال الأعمال التي يقدّمونها خلال العام من أغنيات وفيديو كليبات ومسلسلات وأفلام وبرامج، لكن دائماً يبقى في أذهان الناس بعض الأسماء التي تلمع خلال العام.

فهناك أغنيات أثّرت في الناس حملت مواضيع إنسانية واجتماعية عديدة وبعضهم الآخر تميّز بأغنيات منفردة لاقت رواجاً كبيراً، كما استطاع بعض الممثلين ترك أثر كبير في المشاهدين من خلال أدوار جسدوها في مسلسلات درامية.

كاميرا "الفن" جالت في شوارع بيروت سألت الناس عن نجمة ونجم عام 2019 ، واتفق بعضهم على نجمة واحدة لهذا العام نكشفها لكم في هذا الفيديو.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هذه نجمة ونجم عام 2019 في عيون المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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