خاص الفن- الصعيد تعطي حنان مطاوع فرصة البطولة لأول مرةخاص الفن- ما حقيقة مشاركة رندا البحيري في الجزء السادس من "سلسال الدم"؟بالصور-رئيس مجلس إدارة البريد والنشرة المهندس أرز المر يحتفل مع الموظفين بعيد الميلاد

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أثبتت قدراتها التمثيلية وتفوّقها يبدو أن الفرصة نحو البطولة المطلقة جاءت أخيرا للممثلة المصرية ​حنان مطاوع​ من خلال مسلسل "رحيل زهرة" والذي تقوم حنان بدور البطولة فيه إلى جانب محمود عبد المغني، والعمل من تأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي ومن إخراج حسني صالح.

وعن إسناد البطولة في العمل لحنان مطاوع يقول صالح في تصريح خاص لموقع "الفن" بأن حنان هي بطلة حقيقية وفنانة موهوبة وتستحق البطولة بكل تأكيد .

الجدير ذكره أن المسلسل ينتمي لأعمال الصعيد ويدور في اطار اجتماعي عن تقاليد الصعايدة من خلال النجوع والقرى هناك وعاداتهم وتقاليدهم.

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