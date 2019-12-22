تراند اليوم : بعد حبسهما 48 ساعة.. الإفراج عن فنان شهير وزوجته

بعد يومين من القبض عليهما، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بالمغرب، الإفراج عن الفنان الشعبي عادل الميلودي وزوجته حنان دحان .

وكانت قوات الأمن اعتقلت «الميلودي» وزوجته عقب تبادلهما للضرب والجرح مع الفنان الشعبي أمين موقيت ووكيلة الأعمال منى كومري، اللذين اعتُقلا بدورهما، ليتم الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن جميع الأطراف تقدمت بشواهد عجز متفاوتة المدة .

وقرر وكيل الملك بالقنيطرة، الإفراج عن الميلودي وزوجته ومتابعتهما في القضية المرتبطة بالضرب والجرح، في حين قرر حفظ باقي القضايا لانعدام العنصر الجرمي، كما تم إطلاق سراح الطرفين الآخرين في الشجار ومتابعتهما في حالة سراح بعد التوصل للصلح.