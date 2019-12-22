عمر الشريف جونيور يدعم مينا مسعود

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن ​عمر الشريف جونيور​، وهو حفيد الممثل المصري الراحل عمر الشريف وفاتن حمامة من ابنهما طارق، عن دعمه للنجم الكندي المصري الأصل مينا مسعود بعدما عبّر مينا عن حزنه لعدم تلقيه أي دور في فيلم جديد بعد “علاء الدين” رغم الجماهيرية الكبيرة والأرباح الطائلة التي حققها.

وكتب عمر الشريف جونيور في صفحته على الانستغرام :”كان جدي ليفخر بك يا مينا مسعود. تمثيلك مهم وموهبتك كبيرة وسيتم الاعتراف حتماً بمثابرتك وسنحتفل بها مرة جديدة قبل أن تلاحظ الأمر. واصل ما تفعله”.

وكان مينا مسعود قد صرّح في مقابلة مع صحيفة “دايلي بيست”: “الأمر ليس كما يتخيله الناس! علاء الدين حقق الملايين لكن ماذا بعد؟ لم أجرِ اختباراً واحداً”. يذكر أن مينا عبّر مؤخراً عن سعادته بعدما اختارته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سفيراً لمبادرة “اتكلم مصري”، وهي المبادرة التي أطلقتها الوزارة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين في الخارج، من خلال برنامج سهل وواضح ومقسم حسب الفئات العمرية.