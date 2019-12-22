أمير كرارة يؤدي العمرة وهذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــرد: استغل الفنان أمير كرارة، تواجده بالمملكة العربية السعودية، لحضور حفل “ميدل بيست” ضمن مهرجان “موسم الرياض” المقام حالياً، وقام بأداء مناسك العمرة.

ونشر كرارة خلال خاصية القصص القصيرة، الملحقة على حسابه الشخصي على “إنستغرام”، صوراً له من أمام الكعبة أثناء الطواف.

كما نشر مقطع فيديو عبر نفس الخاصية، أوضح من خلاله كثافة عدد المُصلين، الذين شاركوه في أداء صلاة الجمعة، وعلق كاتبًا: “أحلى صلاة جمعة في حياتي”.

ويستكمل كرارة بعد عودته من الأراضي السعودية مباشرة تصوير مسلسله الجديد “الاختيار” والذي يجسد فيه قصة حياة الشهيد أحمد المنسي الذي استشهد في إحدى عمليات الشرطة المصرية حين ضحى بنفسه لإنقاذ زملائه.

يشار إلى أن آخر أعمال أمير الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” والذي عرض رمضان الماضي، من إخراج بيتر ميمي، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، هشام سليم، إسلام جمال، وآخرون.