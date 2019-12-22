رغم النفي.. عودة شائعة زواج أحمد السعدني وندى موسى

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن النفي الذي نشرته الفنانة ندى موسى لشائعة زواجها من النجم أحمد السعدني على إثر انتشار صورهما معاً بملابس الزفاف لم يكن كافياً لإيقاف تلك الشائعة، إذ مازالت تلك الشائعة ولليوم السابع على التوالي، تلاحق السعدني وندى.

فروّج عدد من النشطاء لها مجددًا، بعدما تم إعادة نشر صورهما بزي الزفاف ضمن أحداث مسلسلهما “شبر مية”، معلقين عليها بعبارات التهاني لهما والمباركة بالزواج المزعوم.

ويأتي ذلك بعدما ردت ندى على شائعة الزواج مؤكدة أن كل ما يتردد غير صحيح ومجرد شائعة وما يتم تداوله صورة من عمل درامي، وقالت في تصريحات صحافية: “لا أحب الحديث عن حياتي الشخصية وأتمنى أن يقيمنى الناس فقط من خلال أعمالي التي أقدمها”.