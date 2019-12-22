ماجد المصري يذيب القلوب بقبلة ووقفة رومنسية مع زوجته.. “الحب الكبير”

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان المصري ماجد المصري، على حسابه على “إنستجرام”، صورة التقطت له على هامش حفل توزيع جوائز النيل للدراما ولفتت أنظار الكثير من معجبيه.

وظهر فيها برفقة زوجته وهو يحتضنها ويقبلها على رأسها. وجذب الاهتمام بتعليقه الرومنسي حيث كتب: “جائزة النيل للدراما عن مسلسل زلزال. بهدي الجائزة للحب الكبير زوجتي الغالية”.

وحققت الصورة أكثر من 25 ألف إعجاب وأثنى الكثيرون على رومنسيته متمنين له ولزوجته حياة سعيدة.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنان في وقت سابق بعدما كشف من خلال مقطع فيديو نشره على الحساب نفسه تعرض ابنه لكسر في قدمه. وعلق: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. برجاء الدعاء لآدم بالشفاء” محققاً أكثر من 180 ألف مشاهدة.