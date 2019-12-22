التونسي مهدي عياشي يتوج بلقب "ذا فويس"

تُوج التونسي مهدي عياشي بلقب أحلى صوت في العالم العربي ببرنامج "ذا فويس أحلى صوت" The Voice لاكتشاف المواهب الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم بي سي" التلفزيونية السعودية.

واختار الجمهور عياشي ضمن 3 متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس؛ لينتزع المرتبة الأولى في البرنامج الفني الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية.

بجانب اللقب، تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة "بلاتنيوم ريكوردز" السعودية.



وعياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني راغب علامة، الذي أعرب عن سعادته لكونه أهدى العالم العربي فرحا من قلب مدينة بيروت التي تعيش حزنا وعزلة.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، إذ خرجت مظاهرات منذ أكثر من شهرين ضد النخبة الحاكمة.



وقال علامة: "نجاح عياشي يشكل لنا أملا للمستقبل، فنحن شعب يغني على آلامه، ومستعد دائما لأن يبلغ القمة".

وأضاف: "لا شك أن مهدي صوت ثابت جدا ومتمكن ويعرف تماما كيف يستعمل صوته في الأماكن الصحيحة، ويملك خامة صوت جميلة يمكنه تطويعها وتخوله الغناء بالألوان التراثية والطريبة".

وتابع: "يعرف عياشي كيف يستخدم هذه المقدرة مع الحفاظ على جمال الصوت وأساسيات الغناء وهو يستحق أن يكون ذا فويس" .

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ورأى بعد إعلان النتيجة أن رهانه على عياشي لم يكن من فراغ، مضيفا: "آمنت بهذا الصوت الدافئ اللاعب على سلم موسيقي بتقنية عالية كمن يلاعب ريشة، فهو فنان يتمتع بأحاسيس عابرة للروح، يتمايل مع ألوان النوتة شرقا وغربا.. مهدي طار بنا اليوم، وأطاح بكل الرهانات الأخرى".





تبارى عياشي مع 3 متسابقين آخرين؛ هم المغربي رضوان الأسمر من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، الذي لقي حماسا جماهيرا عاليا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن فريق الفنان المصري محمد حماقي وصل إلى النهائيات المتسابق المغربي فهد مفتخر، الذي تميز بأداء عربي وغربي يحمل طابعا متنوعا.

أما من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، فوصلت المتبارية المصرية إيمان عبدالغني التي تميزت بأدائها للفنانة الراحلة ليلى مراد.

وقدم كل من المتسابقين الأربعة أغنيتين منفصلتين قبل انتهاء التصويت وإعلان النتيجة. وقدم المتسابقون الأربعة أغنية مشتركة قبل إعلان النتيجة؛ وهي "حب الأيام"، كلمات المصري أحمد راؤول وألحان وتوزيع اللبناني جان ماري رياشي.

وشهدت الحلقة الختامية تقديم أغنيات جديدة لنجوم البرنامج، فغنت سميرة سعيد "هوليلا"، وقدمت أحلام أغنية جديدة بعنوان "أنا مدري عن الناس"، واختار الفنان راغب علامة أغنية خليجية لجمهوره بعنوان "كان غيرك أشطر"، وغنى محمد حماقي "يا ستار".

وغنى عياشي في الحفلة النهائية أغنية "مدرسة الحب" للفنان العراقي كاظم الساهر، وأخرى من التراث التونسي بعنوان "عرضوني".

وحمل عياشي على المسرح العلم التونسي، شاكرا جمهورا صوّت له إلكترونيا على مدى أسبوع كامل من تاريخ بدء الحلقة النهائية.



