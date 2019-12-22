بوكيتينو يرد على شائعات تدريب مانشستر سيتي

رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لـتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، التعليق على الشائعات التي ربطته بتدريب فريق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلفاً للإسباني بيب جوارديولا.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية يوم السبت: "لا أقرأ الصحف كثيراً، بكل صدق لم أقرأ شيئاً في هذا الصدد".

وأكد بوكيتينو أنه يستعين بأحد مساعديه لقراءة الأخبار وترجمتها إليه، مشيراً إلى أنه لم يقرأ بشأن تلك التقارير، ولا يعرف عنها أي شيء.

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وارتبط اسم بيب بالرحيل عن مان سيتي بنهاية الموسم الحالي، خاصة أنه لم يسبق له تدريب فريق أكثر من 4 سنوات، وهو الآن في عامه الرابع داخل ملعب الاتحاد.

وتولى بيب تدريب برشلونة من 2008 إلى 2012، ثم بايرن ميونيخ من 2013 إلى 2016، قبل أن يقود "السماوي" في صيف عام 2016 حتى الآن.

وجاء تراجع نتائج مان سيتي في الفترة الأخيرة وابتعاده عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول بفارق 14 نقطة، ليطلق العنان لتقارير صحفية عن أن إدارة ملعب الاتحاد تقوم بالبحث عن بديل، ما جعل اسم بوكيتينو يلوح في الأفق.

وعن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي الممتاز رد: "بالطبع أحب الجماهير الإنجليزية، والدوري هناك يعد أحد أقوى الدوريات في العالم ويمثل تجربة مثيرة لأي مدرب، ولكن ليس البريمييرليج فقط، هناك دوريات أخرى وأندية مختلفة".

يذكر أن بوكيتينو تولى تدريب "السبيرز" من مايو/أيار 2014 حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.