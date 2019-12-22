مودل ريم: تعرضت للتحرش.. و"حرام تربية أهلكم فيكم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

انتشر مقطع مصور للموديل السعودية ريم تتحدث فيه عن حالات التحرش التي تعرضت لها خلال تواجدها في المهرجان الموسيقي "ميدل بيست"، والذي أقيم مؤخرًا في الرياض.

وقالت ريم: "أللهم إنا نسألك العافية، تعبت وأنا أمشي وأضربكم، وحرام تربية أهلكم فيكم"، ووجهت ريم في سياق حديثها الذي ظهرت فيه وهي متأثرة مما حصل لها نصيحة قالت فيها، "ما أنصحكم يا بنات تروحون لأنكم راح تواجهون شيء بحياتكم ما شفتوه، وأنا أعتذر لأني لن أحضر أي فعالية داخل السعودية".

حديث ريم تم تداوله بشكل واسع، فهناك من أيّد كلامها وأكد حدوث حالات تحرش بالفعل، مستشهدين ببعض المواقف التي حصلت لهم في المهرجان، فيما رفض البعض آخر حديثها، مؤكدين أنه كان عليها الانسحاب من المكان فورًا، دون إحداث المشاكل والاضطرار إلى استخدام الضرب.

وشهدت الثلاثة أيام الماضية إقامة أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، على ثلاثة مسارح ضمن فعاليات موسم الرياض حضورًا لافتًا من مختلف الفئات العمرية.

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ووسط هذه الحفلات الصاخبة من قبل أشهر فناني الدي جي العالميين، شهدت المسارح المقام عليها الحفلات حضورًا كبيرًا تجاوز الـ100 ألف زائر، إلا أن بعض المتابعين أشاروا إلى حدوث حالات من الفوضى التي أدت إلى حالات تحرش مرفوضة.

وتداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تُظهر النجاح الذي حققه المهرجان، إلا أنه وبرغم ذلك توجه آخرون لانتقاد بعض الأفعال التي صاحبت الحفلات الموسيقية من بينها رقص فتيات، وأخرى قالوا عنها بأنها مشاهد تحرش.

وكان لافتًا مقطع فيديو لفتاة تظهر على ما يبدو بشكل متعمّد جزءًا من جسدها لشاب يحاول اللحاق بها، وهو مقطع لا يمكن التأكد من حقيقته إن كان حديثًا أو إن كان تم تصويره بالفعل من فعاليات "ميدل بيست"، لكنه حظي باهتمام الشارع السعودي الذي يرفض مثل هذه المناظر الخادشة التي تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

يشار إلى أن المهرجان هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض، والذي انطلق في أكتوبر الماضي متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار، وحققت نجاحًا كبيرًا على الصعيد السياحي والاقتصادي.