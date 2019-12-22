إياد نصار أكد أنّ جمهوره كره شخصية الضابط الإسرائيلي

القاهرة - لايف ستايل عبر الفنان إياد نصار عن سعادته بتكريمه في مهرجان "دير جيست" الذي تقام فعالياته أمس، داخل أحد الفنادق الكبيرة، بمنطقة التجمع الخامس، وذلك عن دوره في الفيلم السينمائي "الممر" وأشاد به الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا. وقال إياد نصار ، إن الجمهور كره الشخصية التي قدمها في الفيلم وهي الضابط الإسرائيلي، وأكدوا مدى إتقاني للدور. قد يهمك ايضاً: إياد نصار يجسد دور رئيس مباحث فى فيلم "موسى"

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