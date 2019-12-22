شكرا لقرائتكم خبر عن "جاستين وهايلى" و "لورانس ومارونى" أبرز زيجات عالم هوليوود فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عام 2019 جمع عددا من النجوم في عالم هوليوود حيث أعلنوا زواجهم خلال هذا العام و هو ما زاد من توجيه الضوء نحوهم، واليوم نستعرض أهم زيجات عام 2019 التي أثارت ضجة بوسائل الأعلام الفنية خلال العام فور الإعلان عنها .

تأتي في المقدمة النجمة العالمية نيكي ميناج التي فاجأت العالم أنها تزوجت من كينيث بيتي حيث أكد الثنائي إتمام زواجهما في شهر أكتوبر الماضي ، لكن في الحقيقة لم ترتدي ميناج الفستان الأبيض مثل باقي النجمات واكتفت بإعلان الزواج عبر المواقع و الصحف و الـ social media .



ميناج و زوجها و خاتم الزواج ميناج و زوجها و خاتم الزواج

تزوجت نجمة هوليوود الشهيرة جنيفر لورانس من كوك ماروني و ذلك بعد قصة حب طويلة ظلت لورانس تحافظ علي أدق تفاصيلها بعيد عن أعين و سائل الأعلام الفنية حول العالم .

تزوجت جنيفر لورانس يوم 19 أكتوبر في حفل زفاف ذو أجواء رومانسية أقيم في رود آيلاند وحضره عدد محدود من الأصدقاء المقربين وافراد عائلة لوراني وماروني.



جنيفر لورانس من كوك ماروني جنيفر لورانس من كوك ماروني

وكان حفل زفاف جاستين بيبر و هايلي بالدوين واحد من اكثر الأحداث التي اثارت ضجة حول العالم ، حيث أقيم الحفل في اجواء فخمة بين اصدقائهم و افراد عائلتهم في 30 سبتمبر الماضي ، و ظلت صور زفاف هايلي وبيبر تتداولها المواقع الفنية لشهور بعد الحفل.



هايلي بالدوين و جاستين بيبر هايلي بالدوين و جاستين بيبر

كما ضمت قائمة أبرز الزيجات بهوليوود في 2019 كل من مغني الراب سافاري صامويلز و النجمة إريكا مينا ، وقد تبادل النجمين الوعود سرا في 7 أكتوبر الماضي وذلك بعد ستة أيام من إعلان حمل مينا.

ايضا احتفل الدي جي والمنتج الموسيقي تياستو بحفل زفافه هذا العام علي أنيكا باكس في حفل صحراوي رومانسي في منتجع Armangiri في Canyon Point بيوتا في 21 سبتمبر الماضي .

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و تحول حفل زفاف إيلي جولدينج وكاسبار جوبلينج الذي اقيم في إنجلترا في 31 أغسطس لمحط تركيز وسائل الأعلام الفنية حول العالم بكل تفاصيله ، بدء من فستان إيلي الذي صممه دار " Chloé " .

كما تزوج دواين جونسون the rock من لورين هاشيان الذي جمعتهما قصة حب طويلة و كان حفل زفافهما في هاواي وذلك يوم في 18 أغسطس .

وكان حفل زواج هيدي كلوم وتوم كوليتز من أهم الاحداث التي شهدها العالم في 2019 حيث خطفت كلوم الانظار بإطلاقة أنيقة وساحرة كما كانت اجواء الحفل مذهله للعالم بالرغم من بساطتها .



إيلي جولدينج وكاسبار جوبلينج



تيستو و أنيكا باكس



دواين جونسون the rock و لورين هاشيان



سافاري صامويلز و النجمة إريكا مينا