راغب علامة يغني لأول مرة باللهجة الخليجية في "ذا فويس".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان اللبناني راغب علامة، جمهوره في الوطن العربي بإطلاق أغنية جديدة حملت اسم "كان غيرك أشطر" وذلك على مسرح "ذا فويس" The Voice وشهدت هذه الأغنية غناء راغب، لأول مرة باللهجة الخليجية.

وأدى راغب علامة الأغنية بطريقة رائعة ألهبت حماس الحضور بالمسرح وأهدى الفنان الأغنية للجمهور في العالم العربي، موضحًا أن التجربة جديدة عليه، مبينًا: "أحب الشعب الخليجي وأهديه هذه الأغنية وللعالم العربي وأتمنى أن تلقى النجاح في الوطن العربي من المحيط للخليج".

وأصبح راغب علامة عريس الحلقة الختامية من برنامج "ذا فويس" حيث تلقى تهاني أصدقائه بعد الفوز باللقب من خلال متسابقه المشترك التونسي مهدي عياشي.

وحسم مهدي عياشي لقب "ذا فويس" في موسمه الخامس، لصالحه بعد منافسة استمرت 14 أسبوعًا متواصلة على ثلاث مراحل.

وتنافس في الحلقة الختامية مع عياشي ثلاثة مشتركين آخرين هم: إيمان عبدالغني من فريق أحلام، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي، ورضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد، وكان الجمهور هو البطل في حسم هذه المعركة من خلال التصويت.

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وبجانب فوز مهدي عياشي باللقب، حاز أيضًا على هدية مميزة يبدأ بها مشواره الفني، حيث سيتم إنتاج ألبوم غنائي كامل له، يبدأ العمل به من اليوم الثاني لحصده اللقب.

واختار الجمهور عياشي للتأهل إلى المرحلة النهائية، بعد منافسة مع المشترك اللبناني ميشال شلهوب.

وافتتح المتسابق التونسي مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الخامس بأغنية "الليل زاهي"، ما دفع النجم محمد حماقي الاستعانة بجزء من أغنيته " مش هتنازل عنك مهما يكون" للنجمة سميرة سعيد، وقد حصل خلاف حوله بين راغب علامة وحماقي ليختار راغب في النهاية.

وأكّد السوبر ستار راغب علامة أنه يراهن على تفوق مهدي عياش وانتزاعه اللقب، مشددًا على أنه يتمتع بخامة مميزة تؤهّله لتأدية العديد من الألوان بمختلف اللهجات.