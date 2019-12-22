القاهرة - لايف ستايل
عبر الفنان والموسيقار الكبير هاني مهنا عن سعادته بحالة الموسيقى الغنائية مؤخرًا خاصة في السينما المصرية، مشيرًا إلى أن هناك ازدهاء في النوعية التي تقدم حتى في الألبومات الغنائية. وأكد مهنا، أنه أثناء تواجده في حفل "ديرجيست" الذي أقيم مساء أمس في فندق الدوسيت بمنطقة التجمع الخامس، أن الموسيقى كانت بحالة جيدة ووصلت إلى الممتازة.يذكر أن هاني مهنا له مشوار طويل مع عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ووردة ومحمد عبده وطلال مداح وسميرة سعيد التي تزوج منها عدة سنوات ولم يستمر الزواج.
قد يهمك أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر هاني مهنا يُعبر عن سعادته بحالة الموسيقى الغنائية مؤخرًا خاصة في السينما المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.