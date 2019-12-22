هاني مهنا يُعبر عن سعادته بحالة الموسيقى الغنائية مؤخرًا خاصة في السينما المصرية

عبر الفنان والموسيقار الكبير هاني مهنا عن سعادته بحالة الموسيقى الغنائية مؤخرًا خاصة في السينما المصرية، مشيرًا إلى أن هناك ازدهاء في النوعية التي تقدم حتى في الألبومات الغنائية. وأكد مهنا، أنه أثناء تواجده في حفل "ديرجيست" الذي أقيم مساء أمس في فندق الدوسيت بمنطقة التجمع الخامس، أن الموسيقى كانت بحالة جيدة ووصلت إلى الممتازة.يذكر أن هاني مهنا له مشوار طويل مع عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ووردة ومحمد عبده وطلال مداح وسميرة سعيد التي تزوج منها عدة سنوات ولم يستمر الزواج.

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