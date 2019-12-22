المهن التمثيلية تكرم حسن حسني على مسرح النقابة الأربعاء المقبل تقديرًا لأعماله

أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، أن النقابة ستقيم تكريمًا خاصًا للفنان الكبير حسن حسنى على مسرحها يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.ويأتي هذا التكريم بعد النجاح الذى حققه الفنان القدير حسن حسنى بعد الأعمال المميزة التى أثرت فى تاريخ السينما والدراما المصرية، ودائمًا ما تسعى النقابة للاحتفاء بأعضائها وتكريمهم عن مجمل أعمالهم تقديرا لمشوارههم الفنى.

يذكر أن آخر أعمال النجم حسن حسنى فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

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